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Koreli Oyuncu Song Jae Lim Evinde Ölü Bulundu

Koreli Oyuncu Song Jae Lim Evinde Ölü Bulundu
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Koreli oyuncu ve model Song Jae Lim, 39 yaşında evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ailesi, yalnızca yakın aile üyelerinin katılacağı bir cenaze töreni düzenleyecek.

Koreli oyuncu Song Jae Lim'in evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Kore dizilerinin popüler oyuncularından olan ve aynı zamanda modellik ile uğraşan 39 yaşındaki Song Jae-lim hayatını kaybetti. Seul Seongdong polisi, ünlü ismin cansız bedeninin, olayın yaşandığı gün kendisiyle öğle yemeği yemeyi planlayan bir arkadaşı tarafından bulunduğunu duyurdu. 'Moon Embracing the Sun', 'La Rose de Versailles' gibi projelerde yer alan oyuncunun ölüm nedeni ise resmi olarak açıklanmadı.

Oyuncunun ailesi yalnızca aile üyelerinin katılacağı küçük bir cenaze töreni düzenlemek istediklerini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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