Haberler

Konservatuvar iddiaları sonrası Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya ironik gönderme

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Konservatuvar iddiaları sonrası Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya ironik gönderme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Konservatuvar iddiaları sonrası Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya ironik gönderme
Haber Videosu

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 12 öğretim görevlisinin işten çıkarılması büyük tartışma yarattı. İşten çıkarmaların Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Bu duruma tepki gösteren ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Instagram'da bir video paylaşıp Karadağlı'ya gönderme yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 12 öğretim görevlisinin görevine son verilmesi sanat camiasında yankı uyandırdı. Sanatçılar, işten çıkarmaların Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN KARADAĞLI'YA GÖNDERME

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da gelişmeler üzerine sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından yayınladığı videoda Karadağlı'ya göndermede bulunan Gökbakar, "Atarsın müdürüm" ifadelerini kullandı.

Videoda ironi yapan Gökbakar, "Şimdi tabii ben devlet müdürüyüm yani tiyatro genel müdürüyüm. Ben müdürüm. Müdür olduğum için istediğimi atarım, istediğimi atarım… Bakın aynı kelimeyi kullanıyor ve ne kadar farklı şeyler söylüyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGamze Ulgen:

Şahan kim ki konuşuyor sütten çıkmış akkaşık

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral Cıplak:

sahan her bk maydanoz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

adamsın şahan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Ne Şahan ne de Karadağlı ikisini de günahım kadar sevmem

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet cihat:

ben memurum bende işimi aksatmadan ek iş yapabilirim ama kanunen yapamıyorum. bunlarda hem devlet tiyatrolarından maaş alacak hemde özel okullarda eğitim verecek oh misss. kendi kurumu izin vermiyor bitti gitti uzatacak birşey yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
800 nüfuslu köy takımı şampiyonluğa koşuyor

Köy takımı şampiyonluğa koşuyor
Selimiye Camisi'nde tepki çeken restorasyona durdurma kararı

Selimiye Camisi'nde tepki çeken restorasyonla ilgili yeni gelişme
Konuşmak istediği vatandaştan AK Partili Mehmet Ali Çelebi'ye soğuk duş

Konuşmak istediği vatandaştan AK Partili Çelebi'ye soğuk duş
Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi

Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.