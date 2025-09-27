Konservatuvar iddiaları sonrası Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya ironik gönderme

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 12 öğretim görevlisinin görevine son verilmesi sanat camiasında yankı uyandırdı. Sanatçılar, işten çıkarmaların Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN KARADAĞLI'YA GÖNDERME

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da gelişmeler üzerine sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından yayınladığı videoda Karadağlı'ya göndermede bulunan Gökbakar, "Atarsın müdürüm" ifadelerini kullandı.

Videoda ironi yapan Gökbakar, "Şimdi tabii ben devlet müdürüyüm yani tiyatro genel müdürüyüm. Ben müdürüm. Müdür olduğum için istediğimi atarım, istediğimi atarım… Bakın aynı kelimeyi kullanıyor ve ne kadar farklı şeyler söylüyorum" sözleriyle dikkat çekti.