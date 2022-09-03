Konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: 50 kişi bu işten ekmek yiyor

Son olarak Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tilki, "Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum. Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor… Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var" dedi.

Bazı konserlerin son dönemde iptal edilmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konserinin iptal edilmesi istenen sanatçılar arasında yer alan Aleyna Tilki ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"YARATILAN BASKIYA ÜZÜLÜYORUM"

Tilki, paylaşımında konserlerinin iptal edilmesine, "Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" sözleriyle isyan etti.

"50 KİŞİ AİLESİNE BAKIYOR"

"Çok üzgünüm… Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum" diyen Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı: Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum.. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak… Ve beni etrafımdakiler dahil herkes üzüyor. Pandemi zaten çok zor bir dönemken, şuan ülkemizde konser yapmak da o kadar zor ki… Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum. Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor… Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var."

KONSERİNİN İPTALİNE YÖNELİK TALEPTE BULUNULMUŞTU

Çorum'da düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan sanatçı Aleyna Tilki'nin konserinin iptal edilmesi istenmişti.

Diyanet-Sen Çorum Şubesi Başkanı İsmail Şanar, festivale katılacak olan sanatçılar arasında yer alan Aleyna Tilki'ye eleştiride bulunarak, şunları söylemişti: "Aleyna Tilki, Osmancık'ta konser verecekmiş. Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık'ta görmek istemiyoruz.

Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız. Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz."