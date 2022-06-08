Şov yapan Defne Samyeli, sahnesinde yavaş yavaş soyunarak mayoyla kaldı - Haberler

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Şov yapan Defne Samyeli, sahnesinde yavaş yavaş soyunarak mayoyla kaldı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Defne Samyeli, dün akşam Gayrettepe'deki bir mekanda sahne aldı. Sahneye kabarık eteği bulunan bir kıyafet ile çıkan Samyeli, peş peşe soyunarak mayosuyla kaldı. Ünlü ismin, sahnedeki şovu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılık yaparak devam eden Defne Samyeli, konser maratonuna devam ediyor. Sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan başarılı isim, kusursuz fiziğiyle de sık sık gündeme geliyor.

SAHNEDE ETEKLERİNİ ÇIKARDI

Dün akşam bir mekanda sahne alan şarkıcı, derin göğüs dekolteli siyak kabarık eteği bulunan bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıktı. Samyeli, şarkı arasında önce kabarık eteğini, sonra uzun tül eteğini, ardından da beline sardığı tülü çıkartarak mayoyla kaldı. Ünlü ismin, kıyafetiyle yaptığı sahne şovuyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLDÜ

Samyeli'nin videosu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Samyeli'nin şovunu çok beğenirken bir kısım da "İyice zıvanadan çıktılar" yorumunu yaptı.

Konserinde şov yapan Defne Samyeli, sahnede eteğini çıkardı

Konserinde şov yapan Defne Samyeli, sahnede eteğini çıkardı

Konserinde şov yapan Defne Samyeli, sahnede eteğini çıkardı

Konserinde şov yapan Defne Samyeli, sahnede eteğini çıkardı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Defne Samyeli Magazin Haberler

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