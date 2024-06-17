Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetik operasyonlarla dikkat çeken ve sık sık ilginç danslarıyla konuşan şarkıcı Selen Görgüzel, bu sefer de sahnede dansözlere rakip olacak şekilde kıvırdı. Oryantal oynayan Görgüzel, bir ara kendini darbukanın ritmine kaptırarak çılgınlar gibi dans etti.
Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Selen Görgüzel, sık sık dans performanslarıyla konuşuluyor. İlginç figürleriyle zaman zaman alay konusu olan ünlü isim bu sefer de göbek attı.
Yoğun bir konser maratonu bulunan Görgüzel, Kurban Bayramı'nın ilk gününde de Bodrum'da sahne aldı. Beyaz dekolteli elbise tercih eden Görgüzel, bir ara darbuka eşliğinde oynamayı da ihmal etmedi. Kıvraklığı ve kalça dansıyla alkış toplayan ünlü isim, bir ara kendisini müziğin fitmine fena kaptırdı.
Selen Görgüzel, geçtiğimiz aylarda yüz ve boynunu gerdirmişti.