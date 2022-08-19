Konserinde bol pantolon giyen Kenan Doğulu, alay konusu oldu

Harbiye Açıkhava'da konser veren başarılı şarkıcı Kenan Doğulu, bol pantolonlu kombiniyle Twitter'da alay konusu oldu. Bol pantolonu hiç beğenilmeyen Doğulu için "Dedemin pantolonunu giymiş" yorumu yapıldı.

Hezarfen ve Bumaya singlelarıyla adından söz ettiren Kenan Doğulu, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Son olarak Harbiye Açıkhava'da yüzlerce hayranıyla buluşan ve gece boyunca söylediği şarkılarla herkesi coşturan Doğulu, kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

ALAY KONUSU OLDU

Sahne kıyafetleriyle her daim adından söz ettiren Kenan Doğulu, son konserinde beyaz gömlek ve gri bol pantolon tercih etti. Doğulu'nun kıyafeti kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Şarkıcının kıyafetini hiç beğenmeyen kullanıcılar, "Köy kahvehanesindeki dedelere benzemiş" ve "Yenilikçi olacağım derken alemci dayılara dönmüş" yorumu yaptı.

İşte Kenan Doğulu'nun kombini için yapılan bazı yorumlar...