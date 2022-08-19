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Konserinde bol pantolon giyen Kenan Doğulu, alay konusu oldu

Harbiye Açıkhava'da konser veren başarılı şarkıcı Kenan Doğulu, bol pantolonlu kombiniyle Twitter'da alay konusu oldu. Bol pantolonu hiç beğenilmeyen Doğulu için "Dedemin pantolonunu giymiş" yorumu yapıldı.

Hezarfen ve Bumaya singlelarıyla adından söz ettiren Kenan Doğulu, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Son olarak Harbiye Açıkhava'da yüzlerce hayranıyla buluşan ve gece boyunca söylediği şarkılarla herkesi coşturan Doğulu, kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

ALAY KONUSU OLDU

Sahne kıyafetleriyle her daim adından söz ettiren Kenan Doğulu, son konserinde beyaz gömlek ve gri bol pantolon tercih etti. Doğulu'nun kıyafeti kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Şarkıcının kıyafetini hiç beğenmeyen kullanıcılar, "Köy kahvehanesindeki dedelere benzemiş" ve "Yenilikçi olacağım derken alemci dayılara dönmüş" yorumu yaptı.

Konserinde bol pantolon giyen Kenan Doğulu, alay konusu oldu

İşte Kenan Doğulu'nun kombini için yapılan bazı yorumlar...

Konserinde bol pantolon giyen Kenan Doğulu, alay konusu oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Kenan Doğulu Twitter Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

adem karabıyık:

Bırakın bu işleri, yok efendim o onu giymiş, bu bunu giymiş, pantolon boldu, etek kısaydı falan filan. Ekonomiye bakalım ekonomiye.

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ademciğim kıyafetlere bakacaz tabi ekonomiye de din var kitap var kurallar var ahlak var bunlarda var dimi adem bey

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seyfullah aydın:

ne yapsaydı gülşen gibi mi giyinsey di

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