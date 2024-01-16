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Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı

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7 yıl sonra beyazperdeye dönen Kolpaçino 4 filmi gişede rekor kırdı. Proje, ilk haftanın sonunda 441.251 kişi tarafından izlenerek son 4 yılın en çok açılış yapan komedi filmi oldu.

Başrollerinde Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül'ün yer aldığı İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil'in eşlik ettiği Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında en çok izlenen film olarak rekor kırdı.

FİLMİN GALASINA 5 BİN KİŞİ KATILMIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kolpaçino 4.4'lük filmi 3 günde gişe rekoru kırdı. 7 yıl sonra beyazperdeye dönen Kolpaçino serisinin son filmi Kolpaçino 4, geçen cuma vizyona girmişti. Polat Yağcı'nın patronu olduğu Poll Films 2. filmi "Kolpaçino 4.4'lük"le , ilk hafta sonunda 441.251 kişi tarafından izlendi ve vizyona rekorla girdi. Kolpaçino 4, son 4 yılın en iyi açılışını yapan film oldu. Projenin geçtiğimiz hafta yapılan galasına 5 bin kişi katılmıştı.

Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı

Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı

Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı

Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

İbrahim Tatlıses Kolpaçino Sinema Magazin Haberler

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