Kocasını bırakıp damadına kaçan anne, canlı yayında kızıyla yüzleşirken beddualar savurdu

Eşini terk ettiği gerekçesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Narin isimli genç kadın, annesi ve eski kocasının kaçtığını, 3 çocuğunu da kendisinden aldıklarını iddia etti. Telefonla canlı yayına bağlanan anne ise yüzleştiği kızına beddualar savurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Rıfat Bey, eşi Narin'in evi terk ettiğini ve kendisine günlerdir ulaşamadığını söyleyerek yardım istedi. 5 yaşındaki çocuğunu alarak eski sevgilisine kaçtığı ileri sürüldü. İddiaların ardında canlı yayına çıkan Narin Hanım ise bambaşka bir iddia ortaya atarak eski eşi ve annesinin birlikte kaçtığını söyledi. İddia sonrası canlı yayına bağlanan anne ve Narin arasında kavga çıktı.

"BENİ DİLENMEYE GÖNDERİP ANNEMLE EVDE BULUŞMUŞ"

Hayatı boyunca hep zorluklar çektiğini söyleyen Narin Hanım, Rıfat'tan önceki evliliğinde eşinin saçlarını kazıtarak kendisini dilendirdiğini söyledi. Annesi ve eski eşinin o dönem yakınlaştıklarını iddia eden Narin Hanım, "Beni dilenmeye gönderip evde gizli gizli buluşuyordunuz. Çocuklar her şeyi anlattı" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

KIZINA BEDDUALAR SAVURDU

Kızının iddialarının ardından canlı yayına telefonla bağlanan anne Aslı Hanım, damadıyla kaçtığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Canlı yayında kızına hakaretler savuran anne, "Sen nasıl bir annesin asıl. Sende utanma kalmamış. Sen 30 kocalı Hürmüz oldun. Sen benimle konuşma. Sen çocuklarına bakmadın, ben baktım. Narin'in hiçbir sözüne inanmayın. O yalancı. Damadım Fethiye'de ben Antalya'dayım" diyerek kızına beddualar savurdu. Annenin sözlerine sinirlenen Anlı ise Aslı Hanım'a tepki göstererek "Sen nasıl bir annesin, kızına nasıl beddua edebiliyorsun? Bu kinin ne? Bir insan evladına 'geber' der mi" dedi.

"CEZAEVİNDEKİ BABAMI BIRAKIP DAMADINA KAÇTI"

Annesi ve eski eşinin birlikte olduğuna dair elinde belgelerin olduğunu söyleyen Narin Hanım, canlı yayında öfkeden deliye dönerek şunları söyledi: "Sen nasıl bir annesin, bizi bu durumlara düşüren sensin. Sen namussuz bir kadınsın. Benim 3 çocuğumu alıp gittin. Sende utanma ve arlanma kalmamış. Türkiye Cumhuriyeti'ne aşkınızı ilan ettiniz. Babam cezaevindeyken bırakıp gitti. Beni perperişan etti. Bana yapmadıklarını bırakmadılar. Ciğerim patladı, uyuşturucu madde sattırdılar. Beni kardeşimden bile kıskanarak çocuğumun ondan olduğunu söylediler"