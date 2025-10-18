Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Güllü, birkaç hafta önce Yalova'daki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'ın bulunduğu ileri sürülmüştü.Sanatçının beklenmedik ölümü üzerine dosya Cinayet Büro Amirliği'ne devredilmiş, ölümün nedeni netlik kazanmamıştı.

"EVDE TARTIŞMA ÇIKIYOR"

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat, olay sonrası yaptığı ilk açıklamada şaşırtan ifadeler kullanmıştı. Kobra Murat, Güllü'nün tırnaklarında yabancı DNA bulunmamasına ilişkin "Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibiyim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının o gece TikTok'ta canlı yayın hazırlığında olduğunu belirten Kobra Murat, "Lavabodan çıkıyor, camın açık olduğunu fark ediyor. Aşağıda Eşref adlı biriyle konuşan kızları görüyor. Onlara sesleniyor. Bu sırada tartışma çıkıyor" dedi.

"BENCE SULTAN İTTİ"

Olay anında yaşanan kargaşayı anlatan Kobra Murat, "Güllü kızları omzundan tutuyor, tırnaklarında DNA çıkmamasının nedeni bu. Güllü onları çekiyor, onlar da "bırak" diyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da biri onu itiyor. Bence Sultan itti" şeklinde konuşmuştu. Bu iddia sonrası Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, avukatı aracılığıyla Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ÖZÜR DİLEDİ

Kobra Murat, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı.

Ünlü isim, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum ve bunu düzeltmek istiyorum. Güllü ile çok işlere gittik, konserlere gittik. İyi kötü günlerimiz oldu. Güllü benim canımdır, evlatları da evladımdır. Acı tatlı çok güzel günler yaşadık. Bu bizi şoka sokan kötü olay olduğunda sahneden gelmiştim. Sosyal medyada konuşmalar duydum. Camın önünden oynayarak düşeceğini kimse inanamadı Güllü'nün.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM, CİNAYET YOK"

Ben bu olay aydınlığa çıksın diye bir açıklama yaptım. Herkes çatılara bakıyor bir de aşağılara bakılsın dedim. Fakat çok yanlış anlaşıldım. Aslında olayı çözdüm diyecektim, cinayet diye bir şey yok. O evlatlar annesine hayatta zarar veremez. Ben o çocukların kalbinin güzelliklerini biliyorum. Onların acılarını yürekten paylaşıyorum. Onlara kesinlikle annesini itti demiyorum. Herkesten özür diliyorum, evlatlarından özür diliyorum.