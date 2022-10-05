Kobra Murat mal varlığını anlattı: 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlığım var

Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, konuk olduğu programda mal varlığını açıkladı. Kazancını gayrimenkul ve altına yatıran Divandiler, "18 kilo altın, "8 ev, 4 yazlığım var" dedi.

Roman müziğinin sevilen sanatçılarından Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, Caner Toygar'ın YouTube'da yayınlanan programında merak edilen mal varlığını anlattı.

18 KİLO ALTIN, 18 EV VE 4 YAZLIK

Yoğun bir iş temposu olduğunu söyleyen Kobra Murat, kazancını gayrimenkul ve altına yatırdığını söyledi. Sürekli altına yatırım yaptığı için eşinin kendisine kızdığını söyleyen sanatçı, "Trilyonluk insanım ben. 2 tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var. Bunların hepsi alın teri. 21 saat çalışıp 3 saat uyuyarak" dedi.

Bu kadar mal varlığına rağmen roman mahallesinden taşınmadığını söyleyen sanatçı, "Cimri biriyim. Atalarımın doğduğu yerdeyim. Evim İstanbul'un fethedildiği yerde. Orada yaşamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.