Kobra Murat'ın açıklamaları sonrası Güllü'nün oğlundan suç duyurusu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, geçtiğimiz haftalarda Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'ın bulunduğu öne sürülmüştü. Sanatçının beklenmedik ölümü kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, tartışmaların büyümesi üzerine dosya Cinayet Büro Amirliği'ne devredilmiş, ancak ölümün nedeni hâlâ netlik kazanmamıştı.

"KAZA DEĞİL, İTME OLABİLİR" İDDİASI

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın "kaza değil, bir tartışma sonucu yaşanan itme" olabileceğini öne sürdü.

"Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibiyim" diyen Kobra Murat, sanatçının o gece TikTok'ta canlı yayın hazırlığında olduğunu belirtti. İddialara göre Güllü, kızlarının aşağıda bulunan 'Eşref' isimli bir erkekle konuştuğunu fark etti. Bu duruma sinirlenen şarkıcı, kızlarını evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Kobra Murat, olayın detaylarını şu sözlerle aktardı, "Kızlardan biri 'Bırak' diyor, Güllü omzundan tutuyor. O anda ya eli kayıyor ya da kızlardan biri onu itiyor. Tırnak aralarında DNA çıkmamasının sebebi bu olabilir."

GÜLLÜ'NÜN OĞLU VE AVUKATINDAN HUKUKİ HAMLE

Kobra Murat'ın bu iddiası sonrası Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, sanatçının avukatı aracılığıyla ' Kobra Murat' olarak bilinen Murat Divandiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Rojda Altintaş'ın haberine göre, hazırlanan şikayet dilekçesinde, Kobra Murat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla Güllü'nün ölümü hakkında "asılsız ve yanıltıcı bilgiler yaydığı" ifade edildi. Ailenin, bu paylaşımların soruşturma sürecini olumsuz etkilediğini ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini savunduğu öğrenildi.