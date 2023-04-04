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Kobra Murat altınlara boğduğu torunu için bu sefer de 7 tane kurban kestirdi

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Altına düşkünlüğüyle tanınan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde diş buğdayı için parti yaptıkları torununu altına boğmuştu. Görüntüleriyle çok konuşulan Divandiler, bu sefer de torunu için 7 tane kurban kesti.

Daha önce katıldığı bir programda "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor" sözleriyle gündem olan Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, torunu için doğum günü partisi düzenledi. Tüm mal varlığını çocukları ve torunu için harcadığını söyleyen şarkıcı, doğum gününde de adeta şov yaptı.

"7 KURBANLI PRENSES TORUNUM"

Çocuklarına ev, yazlık ve araba alan Kobra Murat "Biberonu bile altın" dediği torunu için doğum günü partisi düzenledi. Hiçbir masraftan kaçınmayan ve torununu altınlara boğan Kobra Murat, adağını yerine getirerek 7 adet kurban kesti. O anları Instagram hesabından yayınlayan Kobra Murat, "Mübarek Ramazan ayında torunumun 7 tane kurban adağını kestik. Yüce rabbime şükürler olsun yüce Allah'ım adaklarımızı, oruçlarımızı, namazlarımızı, hayırlarımızı, dualarımızı, zekatlarımızı ve fitrelerimizi kabul etsin inşallah. Amin... 7 tane kurbanlı prenses torunum Ceylin Alanur şifa sultan maşallah sübhanallah Allah nazarlardan saklasın inşallah amin" ifadelerini kullandı.

Kobra Murat altınlara boğduğu torunu için bu sefer de 7 tane kurban kestirdi

Kobra Murat altınlara boğduğu torunu için bu sefer de 7 tane kurban kestirdi

Kobra Murat altınlara boğduğu torunu için bu sefer de 7 tane kurban kestirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kobra Murat Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

sade vatandaş:

bu zatı muhterem oyumuz ak partiye diyordu her nedense kasaptan eve et almayıp koyun kestiren beş on kurban kestirenler hep ak parti tarafından demekki bizde ak partili olsaydık bol bol koyun kuzu kestirip afiyetle yer artanıda ya kavurma yapar ya da derin dondurucuya koyardık

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Demir Acer :

Sonradan görme çingeneler cocuklarina mendil sattirirlar gösteriside cabasi,

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HALİS ER:

sonradan gurme

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