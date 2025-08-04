Klip çekiminde sinirlerine hakim olamayan Hadise dansçıları azarladı

Pop müziğin yıldız isimlerinden Hadise, geçtiğimiz hafta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde arka arkaya verdiği iki konserle adından söz ettirmişti. Özellikle ikinci gece giydiği siyah transparan mini elbisesi ve sahnedeki sandalye koreografisiyle gündem olan ünlü şarkıcı, sosyal medyada ikiye bölünmüştü.

Bazı kullanıcılar gösterisini "erotik dans" olarak nitelendirirken, Hadise gelen eleştirilere karşı sessiz kalmamış, "Ben işimi yapıyorum, sahnede kendim oluyorum. Kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun" sözleriyle yanıt vermişti.

Ancak Hadise şimdi de klip çekimi sırasında yaşanan gerilimle gündemde. Basına sızan görüntülerde, sanatçının set esnasında sinirlenerek dansçılarına yüksek sesle bağırdığı görülüyor. Yarı Türkçe yarı İngilizce konuşan Hadise'nin, profesyonel ekip önünde sergilediği bu tavır sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Henüz klibin detayları ya da olayın ne üzerine yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmasa da, Hadise'nin sahne arkası davranışları da en az performansları kadar dikkat çekmeye devam ediyor.