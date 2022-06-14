Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu anlatan kadın, canlı yayında canlandırma yaptı! Kabızlığına varana kadar anlattı - Haberler

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Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu anlatan kadın, canlı yayında canlandırma yaptı! Kabızlığına varana kadar anlattı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Magazin
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Bodrum'da yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin ölümü, Didem Arslan'ın programında ele alındı. Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen anne ise canlı yayında canlandırma yaptı. Yere çömelen kadın, kabız olduğuna ve ıkınmasına varana kadar her detayı en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında ilginç anlar yaşandı. Yayında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun cinayetini aydınlatmak için konuklar yer aldı.

KIZININ ÖLDÜĞÜ GÜNÜ SANİYE SANİYE ANLATTI

Boynu kırılarak öldüğü ortaya çıkan Gamze'nin katili henüz bulunamazken, anne Turcen Sakallıoğlu kızının öldüğü günün sabahını tüm detaylarıyla canlandırdı. Gamze'nin ölümünün gerçekleştiği saatlerde tuvaletten çıktığını belirten Turcen Sakallıoğlu, o anları saniyesi saniyesine seyirciyle paylaştı.

KABIZ OLDUĞUNU BİLE SÖYLEDİ

Gamze'nin ölümünü fark etmeden önce tuvalete gittiğini belirten Sakallıoğlu, bir an yere çömeldi. Tuvalette olduğu anları canlandıran kadın, kabız olduğunu ve ıkındığını söyledi.

Sunucu Arslan'ın pes dedirten anlardaki ciddiyeti ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Magazin

Didem Arslan Yılmaz Show Tv Bodrum Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

sadece kadir:

BU RTÜK NE İŞE YARIYOR YAHU. BU TÜR GÜNDÜZ PROGRAMLARININ HEPSİ YASAKLANMALI. İNSANLARIN BİR KISMI CAHİL BU TÜR PROGRAMLARI ÖRNEK ALIYOR. TOPLUMUN PSİKOLOJİNİ BOZAN PROGRAMLARIN YASAKLANMASI LAZIM

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