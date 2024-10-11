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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı
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Kızılcık Şerbeti'nin Doğası Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda işletmeci Ata Ayyıldız'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Sürpriz aşk kokusu sessizliğini koruyan ünlü oyuncu Ayyıldız'la çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğası Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda işletmeci Ata Ayyıldız'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Sürpriz aşk kokusu sessizliğini koruyan ünlü oyuncu Ayyıldız'la çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz yıllarda meslektaşı Alp Navruz'la ilişki yaşamıştı. Ayrılığın ardından aşk orucu tutmaya başlayan Türkoğlu kalbininkapılarını işletmeci Ata Ayyıldız'a açtı.

'SEN FATİH'LE OLMALISIN'

İlk kez Mardin'de bir düğünde objektiflere yansıyan ünlü çiftten paylaşım geldi. Sıla Türkoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı birlikte çektirdikleri fotoğrafa beğeni yağarken, bazı kullanıcılar 'hiç yakışmadınız sen Fatih'le olmalısın' gibi yorumlarda bulundu.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Kızılcık Şerbeti Sıla Türkoğlu Sosyal Medya 3-sayfa Magazin Medya

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