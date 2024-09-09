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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı

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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, tükendiğini söyleyerek diziden ayrılan Müjde Uzman'la ilgili ilk kez konuşarak "Müjde ile ciddi problem yaşadık. Artık sete gelmek istemiyordu ama işlerin öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış" dedi. Uzman kendisini "Kırk yılın başında bir işin tuttu onu da yarım bıraktın" diyen kullanıcıya "İğrenç cümlelerinizi alıp gidin benim hayatım sizi ilgilendirmez" diyerek

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde rol alan başarılı oyuncu Müjde Uzman, yayınladığı videoyla tükendiğini ve çok yorulduğunu söyleyerek kadrodan ayrıldı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, vedasıyla günlerce konuşulan Müjde Uzman'la ilgili ilk kez konuştu.

"SETE GELMEK İSTEMİYORDU YENİ DİZİYLE ANLAŞMIŞ"

Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan Faruk Turgut, "Müjde Uzman ile ciddi problem yaşadık. 2. sezonun sonunda ayrıldık. 'Tükenmişlik sendromu' yaşıyorum diye bir video çekmişti, artık sete gelmek istemiyordu ama işlerin öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış. Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı

ELEŞTİRİYE SERT CEVAP

Aksoy'un görüntüsünün gündem olmasıyla Müjde Uzman'a da yorum yağdı. Uzman "Yani Müjde! Kırk yılın başı bir işte başarılı oldun, onu da yarım bıraktın. Bu senin hayatının rolüyle belki. Muhteşem Yüzyıl'daki Meryem Uzerli gibisin, o da bir kesere sap olamadı o dizi sonrası biliyorsun. Hani nedir yani ne yaşadın bilmiyorum ama sıksaydın dişini 1-2 sezon" diyen kullanıcıya "Başarıdan anladığımız, isteklerimiz ve kendimizi var etme şekillerimiz hepimizinki farklıdır. Şu iğrenç cümlelerinizi de alıp gidin ve kendi hayatınızla meşgul olun lütfen; zira benimki siz hiç ilgilendirmez" dedi.

Öte yandan dizinin yeni sezon fragmanında Müjde Uzman'ın oynadığı Alev karakteri hayatını kaybediyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

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