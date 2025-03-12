'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyat oldu

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin fenomen karakteri Nilay'a hayat veren ünlü oyuncu Feyza Civelek geçtiğimiz ay banyoda düşerek kolunu kırmıştı. Gece saatlerinde hastaneye kaldırılan genç oyuncunun ameliyat edilmesine gerek olmadığına karar verilmişti. 29 yaşındaki oyuncu yaşadıklarını, "Kolumu kırdım, görünmez kaza, yine nazara geldik" ifadesiyle duyurmuştu.

AMELİYAT EDİLDİ

Feyza Civelek dizideki rolüne kolu alçıda devam etti. Civelek bu sabah saatlerinde Amerikan Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ünlü oyuncunun kırık kol kemiğini kaynamadığı için ameliyat edildiği öğrenildi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Civelek sabah saatlerinde, ameliyat olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Genç oyuncu paylaşımında, "Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.