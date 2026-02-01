Haberler

Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
Doğukan Güngör'ün test sonucunun pozitif çıkmasıyla Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarılmasının ardından yerine geçen Emre Dinler'in performansı izleyicilerden olumsuz tepkiler aldı. İzleyiciler, "Doğukan Güngör'e alıştığımız için yeni oyuncuyu yadırgadık", "Temu'dan sipariş ettiğimiz Fatih" gibi yorumlarda bulundu.

  • Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterini Doğukan Güngör'ün yerine Emre Dinler canlandırıyor.
  • Emre Dinler'in Fatih Ünal performansı sosyal medyada izleyiciler tarafından eleştirildi.
  • Kızılcık Şerbeti dizisinde geçen sezon Pembe Ünal, Alev, Umut ve Doğa gibi karakterler hikayeden çıkarıldı.

Dördüncü sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde önemli bir oyuncu değişikliği yaşandı. Başrol oyuncusu Doğukan Güngör'ün, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kadrodan çıkarılmasının ardından dizideki Fatih Ünal karakteri için yeni bir isim belirlendi. Bu rolü artık Emre Dinler canlandırıyor.

Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdıEmre Dinler

İZLEYİCİ YENİ 'FATİH'İ BEĞENMEDİ

Güngör'ün ayrılığı sonrası Show yönetimi, karakterin akışının sürdürülmesi için kısa sürede yeni bir oyuncu arayışına girerken Emre Dinler ile anlaşma sağlandı. Ancak dün akşam yayınlanan bölümde Dinler'in "Fatih" performansı, sosyal medyada beklenen karşılığı bulmadı.

"TEMU'DAN SİPARİŞ ETTİĞİMİZ FATİH"

Sosyal medya tepkilerinde izleyiciler, yeni 'Fatih'e yönelik eleştirilerini sert bir dille dile getirdi. Bazı izleyiciler performansı "samimiyetsiz" ve "karakterle uyumsuz" bulurken, bazıları da rol değişikliğinin yerine karakterin hikaye içinde başka şekilde çözülmesi gerektiğini savundu. İzleyiciler şu yorumlarda bulundu:

  • "'Apo değişikliği ve hatta 'Şevket' bile bundan iyiydi"
  • "Doğukan'dan başka kimse 'Fatih'i oynayamaz, net!"
  • "Eminim iyi bir oyuncudur ama Doğukan Güngör'e alıştığımız için yeni oyuncuyu yadırgadık"
  • "Temu'dan sipariş ettiğimiz Fatih"
  • "Diziden Pembe bile çıktı ama bu kadar koymamıştı"
  • "Keşke Fatih karakteri öldürülseydi"

Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdıDoğukan Güngör

"BİTSİN ARTIK"

Geçen sezon finalinde Kızılcık Şerbeti izleyiciyi sarsan birçok ayrılığa sahne olmuştu. Dizinin kilit karakterlerinden Pembe Ünal (Sibel Taşcıoğlu), sezon finalinde yaşanan dramatik gelişmelerin ardından hikayeden çıkarılmış, bu ayrılık izleyici cephesinde uzun süre tartışılmıştı. Bunun yanı sıra Alev (Müjde Uzman), Umut (Serkan Tınmaz), Doğa (Sıla Türkoğlu) gibi önemli karakterlerin de projeye veda etmesi izleyiciyi diziden uzaklaştırmıştı. Set içi tartışmaların da zaman zaman gündeme geldiği dizi için kullanıcılar, "Bitsin artık", "Yeter zorlamayın", "Final yapmalı" gibi yorulmarda bulundu.

