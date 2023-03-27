Kızılcık Şerbeti'nde nefes kesen fragman! Nursema ve Umut dudak dudağa

Kadına şiddet ve zorla evlendirme sahneleriyle RTÜK tarafından cezaya çarptırılan Kızılcık Şerbeti dizisinin 21. bölüm fragmanı da dikkat çekti. Yeni bölüm fragmanında evli Nursema ile eski sevgilisi Umut dudak dudağa görülüyor.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç, Müjde Uzman, Feyza Civelek, Barış Kılıç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, sahneleriyle sıkça gündeme geliyor. Dizinin 21. bölüm fragmanı da sosyal medyada gündem oldu.

NURSEMA VE UMUT YAKINLAŞIYOR

Umut ile sevgili olan Nursema, istemediği kişiyle aile baskısını sonucu evlendirildi. Gerdek gecesi birlikte olmak istemediği eşi tarafından camdan aşağı atılan Nursema, iki aileyi bir araya getirerek gerçekleri ifşa etti. Dizinin 31 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan 21. bölüm fragmanını ise dikkatleri üzerine çekti. Fragmanda Ömer, yeğenini camdan atan İbrahim'i inşaattan atarken Nursema da eski sevgilisi Umut ile dudak dudağa geliyor.

Nursema'nın bu öpüşme sahnesini bazı kullanıcılar uygun bulmazken birçok kullanıcı da bunun normal olduğunu savundu.

RTÜK'TEN KIZILCIK ŞERBETİ'NE CEZA

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'ndeki kadın istismarı ve şiddet sahneleri yaptırıma uğradı. Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle Üst Kurul, Show TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. Katıldığı programda RTÜK'ün kararıyla ilgili konuşan Evrim Alasya "21. yüzyılda yaşıyoruz ya bunu tartışıyor olmak şu anda... Gerçekten anlamıyorum" diyerek tepki göstermişti.