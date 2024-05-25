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Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü

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Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Nilay'la kavga eden Görkem, kendisini tokatlayarak üstünü başını yırttı. Kısa sürede gündem olan sahne için "Korku filmi gibi" yorumu yaptı.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrol olduğu Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Diziye Nilay ve Görkem arasındaki dayak sahnesi damga vurdu.

GÖRKEM KENDİNİ DÖVDÜ

Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem karakteri, Feyza Civelek'in oynadığı Nilay ile tartışıyor. Sinirlenen Görkem, Nilay'a tokat attı. Nilay'ın "Sen bittin" demesine sinirlenen Görkem, kendini tokatlayarak üstünü yırttı. "Yardım edin, kurtarın beni" diyerek herkesi yayına çağıran Görkem, Nilay'ın kendisine saldırdığını söyledi. Gördükleri karşısına ağzı açık kalan Nilay ise gözyaşlarına boğuldu.

Görkem ve Nilay arasındaki sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Görkem için "Korku filmi gibi bir sahneydi" yorumu yapıldı.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

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