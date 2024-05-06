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Kızıl Goncalar dizisinin setinde tanışan Mert Turak ve Melis Çınar aşk yaşıyor

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Kızıl Goncalar dizisinin setinde tanışıp sevgili olan Mert Turak ve Melis Çınar aşk yaşamaya başladı. Cihangir sokaklarında kameralara yakalanan ikiliden Turak, basın mensuplarına yönelerek, 'Neyse, artık oldu... En azından birlikte poz verelim de iyi görünelim. Lütfen, ilk çektiğiniz fotoğrafları siler misiniz?' diye ricada bulundu. Mert Turak'ın Naim, Melis Çınar'ın Nadire karakterine hayat verdiği dizide Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Kızıl Goncalar dizisinin setinde tanışıp sevgili olan Mert Turak ve Melis Çınar aşk yaşamaya başladı.

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Cihangir sokaklarında kameralara yakalanan ikiliden Turak, basın mensuplarına yönelerek, "Neyse, artık oldu... En azından birlikte poz verelim de iyi görünelim. Lütfen, ilk çektiğiniz fotoğrafları siler misiniz?" diye ricada bulundu.

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Mert Turak'ın Naim, Melis Çınar'ın Nadire karakterine hayat verdiği dizide Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Mert Yazıcıoğlu Kızıl Goncalar Özcan Deniz Özgü Namal Mert Turak Cihangir Çınar Magazin Güncel Haberler

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