Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde ilk sezondan beri rol alan iki oyuncu ayrılıyor. Yeni oyuncuların dahil olacağı dizide neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Fenomen dizi Kızıl Goncalar, her bölümüyle heyecanı dorukta tutmaya devam ederken, diziden izleyiciyi üzen bir haber geldi.

Önceki bölümde karakteri ölen Can Kızıltuğ'un ardından dizinin ilk bölümünden beri kadroda olan iki oyuncu daha Kızıl Goncalar'a veda ediyor.

SENARYO GEREĞİ GİDİYORLAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, fenomen dizinin Hande'si Duygu Sarışın ile Seçkin'i Tuğrul Tülek, senaryo gereği evlat edindikleri çocuklarıyla Muğla'ya yerleşecek. İki oyuncu da diziye veda ediyor.