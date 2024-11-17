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'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor

'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor
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'Kızıl Goncalar' dizisinin oyuncu kadrosuna Murat Divitçioğlu da dahil oldu. Ünlü oyuncu, dizide 'Üstad' karakterine hayat verecek.

Ekranların en çok konuşulan dizilerinden 'Kızıl Goncalar' ikinci sezonunda da izleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor.

Dizinin 27'nci bölümünde 'Üstad' karakteri kadroya dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni karaktere karaktere ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu hayat verecek.

'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor

"ÇAĞLA" KARAKTERİNİN EŞİ OLACAK

Diziye son olarak 'Çağla' rolüyle oyuncu Pelin Ermiş katılmıştı. Çağla'nın Duygu Sarışın'ın canlandırdığı 'Hande' karakteriyle yollarının kesişeceği gündeme gelmişti.

Divitçioğlu'nun rol alacağı 'Üstad' karakteri ise Çağla'nın eşi olacak.

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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