'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor

Ekranların en çok konuşulan dizilerinden 'Kızıl Goncalar' ikinci sezonunda da izleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor.

Dizinin 27'nci bölümünde 'Üstad' karakteri kadroya dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni karaktere karaktere ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu hayat verecek.

"ÇAĞLA" KARAKTERİNİN EŞİ OLACAK

Diziye son olarak 'Çağla' rolüyle oyuncu Pelin Ermiş katılmıştı. Çağla'nın Duygu Sarışın'ın canlandırdığı 'Hande' karakteriyle yollarının kesişeceği gündeme gelmişti.

Divitçioğlu'nun rol alacağı 'Üstad' karakteri ise Çağla'nın eşi olacak.