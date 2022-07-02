Kız kardeşi ve eski kocası aşk yaşıyor! Emine Ün'den gündem olan aşk için beklenen açıklama geldi

Oyuncu Emine Ün ve 2021 Nisan'ında boşandığı eşi Tolga Karakaş hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Emine Ün'ün kardeşi Mine Ün ile Tolga Karakaş'ın aşk yaşadığı ileri sürüldü.

ESKİ ENİŞTESİYLE AŞK YAŞIYOR

2012 yılında evlenen Emine Ün ile Tolga Karakaş 2021'in nisan ayında ise boşandı. İkilinin ilişkisini bitirmesinin ardından iddiaya göre oyuncunun kardeşi Mine Ün ile Karakaş aşk yaşamaya başladı. Mine Ün, söylentilere göre boşanmanın ardından çocuklarını bakıcıyla kendi evinde bırakarak Karakaş'ın Caddebostan'daki evine yerleşti.

Tolga Karakaş ve Mine Ün

EMİNE ÜN: KARDEŞİMLE GÖRÜŞMÜYORUM

Magazin basınına bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından Emine Ün'den açıklama geldi. Avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yapan Ün, bir süredir kız kardeşi ile görüşmediğini ve özel hayatıyla ilgili bir şey bilmediğini söyledi. Ün'ün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkil Emine Ün ve eski eşi Tolga Mustafa Karakaş, herhangi bir üçüncü şahsın dahili olmaksızın, saygı ve hoşgörü çerçevesinde anlaşarak evliliklerini sonlandırmışlardır. Müvekkil, ailevi bir takım sebeplerle bir süredir iletişim içinde olmadığı kardeşi Mine Ün'ün özel hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi, hiçbir ihtilaf içinde olmadığı eski eşi Tolga Mustafa Karakaş'ın özel hayatı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir."

Emine Ün ve Tolga Karataş