Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Evlilik Hakkında Her Şey, Yasak Elma, Siyah Beyaz Aşk ve Yaprak Dökümü gibi iz bırakan yapımlarda rol alan sevilen oyuncu Kıvanç Kasabalı, geçtiğimiz günlerde babası Niyazi Kasabalı'nın vefat haberiyle sarsılmıştı. Ünlü oyuncu, babasını bugün son yolculuğuna uğurladı.

KIVANÇ TATLITUĞ YALNIZ BIRAKMADI

Kasabalı'yı bu acı gününde yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ yalnız bırakmadı. Tatlıtuğ, cenaze töreninde dostunun yanında yer alarak destek oldu. Cenazeye katılanlar arasında aile yakınları, dostları ve sanat dünyasından isimler de bulundu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Kasabalı'nın oğlu Can, dedesine veda ederken duygusal anlar yaşadı. Küçük Can'ı, yakın dostu olan Kıvanç Tatlıtuğ teselli etti. Duygusal anlar cenazeye katılanları da gözyaşlarına boğdu.

CENAZE CİHANGİR CAMİİ'NDEN KALDIRILDI

Niyazi Kasabalı için Cihangir Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kasabalı'nın naaşı, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.