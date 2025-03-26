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Kıvanç Tatlıtuğ siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu

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Kıvanç Tatltuğ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki protestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Tatlıtuğ, polis ve protestocu arasındaki barışçıl diyaloğu yansıtan kalp işaretli videoya "İşte bu" notuyla destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, olaylara dair bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

ALKIŞ EMOJİSİ EKLEDİ

Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından, bir protestocu ile polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı barış dolu anı paylaştı. Videoyu "İşte bu" mesajıyla yayımlayan oyuncu, paylaşımına alkış ve Türk Bayrağı emojileri ekleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, kullanıcılar bu tür pozitif mesajların toplumsal uzlaşı için için önemine vurgu yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu

Kıvanç Tatlıtuğ siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

Polisler de bizim eylemci gençler de, herkes aklını başına alsın, gençler anayasamız çerçevesinde hakkını kullanacak polislerimiz de onların güvenliğini sağlayacak, Polis Devletin polisidir hükümetin değil, sakın sakın sakın polislerimizi hukuk dışı kullanmaya kalkmasın siyasi iktidar, o kadar heveslilerse kendi çocuklarını göndersinler meydanlara hani şu sahte çürük raporlu ya da bedelli oğlanlarını, Gençlik

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Haber YorumlarıArSLaN 1:

Arkadaş böyle olaylarda niye biz sanatçıların fikrini merak ediyoruz ki. Sanatçı neden siyasete dahil olsun ki. Adam paylaşım yapmıyor tarafını belli etmiyor diye linç ediliyor. Neyin mantığı kardeşim adam paylaşım yapmak zorunda mı? Sen o adamı takip ediyorsan oyunculuğu için sanatı için takip ediyorsun.

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Haber Yorumlarıakif:

Ne şiş yansın ne kebap. Cesur olup tarafını belli etmeni beklerdim.

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Haber Yorumlarıİlyas Ercan:

ADAMMMMMMM

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Haber Yorumlarıadsız:

Tatlı su muhalifi. Çıt çıt !! baktın tepki yok devammmm

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

bundan oncesındekı tarafını merak edıyoruz korkma mılyonlarına el koymazlar..kafanızı deve kusu gıbı kuma sokmayın..yarın sızede lazım olur adalet demokrası

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Haber YorumlarıMustafa ŞehAde:

Yumuşak yumuşakça sessizliğini bozmuş.

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