Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Dönence dizisine yeşil ışık yaktı. Bölüm başı alacağı ücret ise dikkat çekti.

  • Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacağı diziden bölüm başı 3 milyon TL kazanacak.
  • Kıvanç Tatlıtuğ'un aynı diziden bölüm başı kazancı 4 milyon TL olacak.
  • Disney+ için çekilecek olan 'Dönence' dizisi 8 bölümden oluşacak ve çekimlerine Mart ayında başlanacak.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacağı diziden gelen teklifi kabul etti. Dönence dizisinde Deniz'in bölüm başı kazancı 3 milyon TL olacak.

Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başı 4 milyon TL kazanacağı açıklanmıştı.

Disney+ için çekilecek olan ve toplam 8 bölümden oluşacak dizinin çekimlerine Mart ayında başlanması planlanıyor. Senaryosunu Mehmet Bozdağ ile Kerem Kurt'un kaleme aldığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve karanlık atmosferiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Dizinin yönetmen koltuğunda son yıllarda sinemadaki çarpıcı işleriyle öne çıkan Can Evrenol yer alacak. Evrenol'un projeye dahil olması, dizinin aksiyon ve gerilim dozunun yüksek olacağına dair beklentileri artırdı. "Dönence", Bozdağ Film imzasıyla hazırlanıyor.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

Ya bunlar ne demek oluyor bölüm başı 4 milyon sen bu rakamlarla tv lere pazarlıyosun orasıda reklam bedellerine geçiriyo reklam veren de son tüketiciye dayıyor bu bedeli sonunda kaybeden yine sadce vatandaş izlemeyin izletmeyin bu da bir çeşit protestodur böyle rezillik olur mu

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı

Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Ünlü oryantal Asena dayak yediği anları bu sözlerle anlattı

Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu