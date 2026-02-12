Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacağı diziden gelen teklifi kabul etti. Dönence dizisinde Deniz'in bölüm başı kazancı 3 milyon TL olacak.

Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başı 4 milyon TL kazanacağı açıklanmıştı.

Disney+ için çekilecek olan ve toplam 8 bölümden oluşacak dizinin çekimlerine Mart ayında başlanması planlanıyor. Senaryosunu Mehmet Bozdağ ile Kerem Kurt'un kaleme aldığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve karanlık atmosferiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Dizinin yönetmen koltuğunda son yıllarda sinemadaki çarpıcı işleriyle öne çıkan Can Evrenol yer alacak. Evrenol'un projeye dahil olması, dizinin aksiyon ve gerilim dozunun yüksek olacağına dair beklentileri artırdı. "Dönence", Bozdağ Film imzasıyla hazırlanıyor.