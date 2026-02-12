Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Dönence dizisine yeşil ışık yaktı. Bölüm başı alacağı ücret ise dikkat çekti.
- Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacağı diziden bölüm başı 3 milyon TL kazanacak.
- Kıvanç Tatlıtuğ'un aynı diziden bölüm başı kazancı 4 milyon TL olacak.
- Disney+ için çekilecek olan 'Dönence' dizisi 8 bölümden oluşacak ve çekimlerine Mart ayında başlanacak.
Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Pınar Deniz, Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacağı diziden gelen teklifi kabul etti. Dönence dizisinde Deniz'in bölüm başı kazancı 3 milyon TL olacak.
Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başı 4 milyon TL kazanacağı açıklanmıştı.
Disney+ için çekilecek olan ve toplam 8 bölümden oluşacak dizinin çekimlerine Mart ayında başlanması planlanıyor. Senaryosunu Mehmet Bozdağ ile Kerem Kurt'un kaleme aldığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve karanlık atmosferiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
Dizinin yönetmen koltuğunda son yıllarda sinemadaki çarpıcı işleriyle öne çıkan Can Evrenol yer alacak. Evrenol'un projeye dahil olması, dizinin aksiyon ve gerilim dozunun yüksek olacağına dair beklentileri artırdı. "Dönence", Bozdağ Film imzasıyla hazırlanıyor.