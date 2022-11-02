Kısmetse Olur yarışma programı, yepyeni formatla ekranlara dönüyor

Yayınlandığı dönem izlenme rekoru kıran yarışma programı Kısmetse Olur Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyordu. Hem yarışmacılarla hem de yaşanan olaylarla izleyicinin hafızasına kazınan programuzun süredir ekranlarda görünmüyordu.

YENİ FORMATLA DÖNÜYOR

Fenomen yarışma programından sevenlerine müjdeli haber geldi. Yeni açılan dijital platformda yayın hayatına start verecek olan Kısmetse Olur için başvurular başladı. Yepyeni formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan program izleyicisine şimdiden büyük heyecan yaşattı.