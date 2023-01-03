Kısmetse Olur'da büyük kavga! Oğulcan "Sevgilini çaldım" diyen Zeyd'e saldırdı

Kısmetse Olur'un dün yayınlanan bölümünde Zeyd ve Oğulcan arasında kavga çıktı. Oğulcan'ın kız arkadaşı Cansel'i kucağına alarak havuza atan Zeyd'in "Sevgilini ödünç aldım" sözleri tansiyonu yükseltti. Çılgına dönen Oğulcan ile Zeyd arasında temaslı bir kavga yaşanırken araya giren diğer yarışmacılar, ikili sakinleştirmeye çalıştı. Gün sonunda ikilinin kavgası hakkında konuşan sunucu Öykü Serter, yarışmacılara uyarı cezası verdi.

5 yıllık aranın ardından YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında tansiyon yükseldi. Cansel ile aşk yaşayan Oğulcan ile Zeyd arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

CANSEL'İ KUCAĞINA ALIP HAVUZA ATLADI

Önceki gün yayınlanan bölümünde yapılan partide eğlenen Zeyd, Cansel'i kucağına alarak havuza atlamıştı. Dün yayınlanan bölümünde Zeyd'in hareketine tepki gösteren Oğulcan, "Bazı karaktersiz herifler sevgilimi ödünç alabileceğini düşünüyor" dedi.

"SEVGİLİNİ ÖDÜNÇ ÇALDIM"

Bunun üzerine konuşan Zeyd ise "Karaktersiz derken... Cansel için buradan seninle kavga etmeyeceğim. Sen korkuyorsun Tepkini havuzun başında gösterecektin. Ben erkek erkeğe havuza atlamak istemiyorum. Sevgilini ödünç çaldım kardeşim. Sevgilini çaldım, bu kadar basit" dedi.

Oğulcan

"SEVGİLİME BUNU YAPAMAZSIN"

Zeyd'in sözlerine sinirlenen Oğulcan, "Şu elimin yarısı yeter sana. Böyle bir program olmasa sen olmazsın. Benim sevgilim dediğim kadına bunu yapamazsın. Senin gibi bir insan burada ne işi var anlamıyorum. Sen böyle şeyler yapan bir gerizekalısın" diyerek tepki gösterdi.

Zeyd

BİRBİRİNE GİRDİLER

İkili arasındaki tartışmada tansiyon yükselince Zeyd ve Oğulcan birbirinin üzerine yürüdü. Yasak olmasına rağmen birbirine temas eden ikilinin arasına diğer yarışmacılar girdi. Oğulcan evin bahçesine çıkartılırken kapıda yapım ekibinden görevliler geldi.

Eve bir koruma eşliğinde gelen Öykü Serter ise yarışmacılar kuralları hatırlatarak uyarı cezası aldıklarını söyledi.