Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha! Bestemsu Özdemir ekibe veda etti

Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrolünde yer aldığı Kirli Sepeti dizisindeki ayrılıklar devam ediyor. Gözde Seda Altuner, Serhat Kılıç ve Halil İbrahim Kurum'un ardından Bestemsu Özdemir de ekibe veda etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW TV'de yayınlanan ve yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek olan Kirli Sepeti'nde Yasemin rolünü oynayan Bestemsu Özdemir, sessiz sedasız kadroya veda etti. Hikayesi bittiği için diziden ayrılan oyuncu, yeni sezon için görüşmelere başladı. Yurt dışından gelen teklifleri de değerlendirmeye alan oyuncu "Ayrıca yurt dışı sürprizlerim de olabilir" dedi.