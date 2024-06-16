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Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha! Bestemsu Özdemir ekibe veda etti

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Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, ilk bölümden beri rol aldığı Kirli Sepeti dizisinden ayrıldı. Yeni teklifleri değerlendirmeye başlayan oyuncu, yurtdışından gelen projelere de şans vermeyi düşünüyor.

Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrolünde yer aldığı Kirli Sepeti dizisindeki ayrılıklar devam ediyor. Gözde Seda Altuner, Serhat Kılıç ve Halil İbrahim Kurum'un ardından Bestemsu Özdemir de ekibe veda etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW TV'de yayınlanan ve yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek olan Kirli Sepeti'nde Yasemin rolünü oynayan Bestemsu Özdemir, sessiz sedasız kadroya veda etti. Hikayesi bittiği için diziden ayrılan oyuncu, yeni sezon için görüşmelere başladı. Yurt dışından gelen teklifleri de değerlendirmeye alan oyuncu "Ayrıca yurt dışı sürprizlerim de olabilir" dedi.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Bestemsu Özdemir Kirli Sepeti Televizyon Magazin Haberler

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