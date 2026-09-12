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Kıraç, Kayserililerle buluştu

Kıraç, Kayserililerle buluştu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde Kıraç sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde Kıraç sahne aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen konserde sanatçı, sevilen eserlerini Kayserililer için seslendirdi. Kıraç; festival kapsamında verdiği konserde geniş repertuvarından eserlerle dinleyicilerle buluştu. Sanatçı, sevilen şarkılarından 'Endamın Yeter'i de seslendirirken, Kayserililer şarkılara eşlik etti. Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin konser sahnesi, farklı sanatçıların performanslarıyla ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, sahne gösterileri, geleneksel sanat atölyeleri ve çocuk etkinliklerinden oluşan festival programı, Kayseri'nin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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