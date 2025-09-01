Kimse bunu beklemiyordu: Uzak Şehir'de izleyiciyi şoke eden gelişme

Kanal D'nin AyNa Yapım imzalı fenomen dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla ekrana dönmek için gün sayıyor. Unutulmaz sezon finalinin ardından tatile giren dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta yeniden başladı. Merakla beklenen yeni sezonun ilk bölümü 15 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

"BU MEZARDA YATAN BORAN ALBORA DEĞİL"

Yeni sezonun tanıtımı, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Fragmanda, Cihan ve Alya'nın Boran'ın mezarı başında el ele durdukları görülüyor. Ancak yanlarına gelen gizemli bir kadın, "Bu mezarda yatan Boran Albora değil, benim kocam" sözleriyle hem karakterleri hem de izleyicileri adeta şoke ediyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız'ın oturduğu dizide; Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer rol alıyor.

EKRANLARA DÖNÜŞ TARİHİ

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni sezonuyla 15 Eylül'den itibaren her pazartesi Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam edecek.