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Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar'ın, "Ben temsil etsem daha iyi" dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı

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Ahmet Çakar'ın yıllar önce, "Ben temsil etsem daha iyi be" dediği Türkiye güzeli belli oldu. Söz konusu ismin 2016 yılında Top Model of the World yarışmasına katılan Ecem Uzgör olduğu ortaya çıktı. Miss Turkey 2024 seçilen İdil Bilgen'e destek veren Uzgör, "Ülkeme döndüğümde linç yedim, bugün yine İdil Bilgen'e söylenen sözler aslında Ahmet Çakar tarafından bana söylenmişti. Bu tür yarışmalarda görüşünüz olumlu ya da olumsuz olabilir ancak linçe dönüşmemeli." dedi.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın yıllar önce bir televizyon programında, "Ben temsil etsem daha iyi be" sözleriyle hedef aldığı Türkiye güzelinin kim olduğu ortaya çıktı. 2016 yılında Top Model of the World yarışmasına katılan Ecem Uzgör, Çakar'ın kastettiği kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, "Ülkeme döndüğümde linç yedim, bugün yine İdil Bilgen'e söylenen sözler aslında Ahmet Çakar tarafından bana söylenmişti. Bu tür yarışmalarda görüşünüz olumlu ya da olumsuz olabilir ancak linçe dönüşmemeli." dedi.

MISS TURKEY BİRİNCİSİ, TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali tartışmaları da beraberinde getirdi. Yarışmada birinci olan İdil Bilgen eleştirilirken, spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın yıllar önce başka bir güzel için yaptığı eleştiri yeniden vatandaşların dikkatini çekti.

Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar'ın, 'Ben temsil etsem daha iyi' dediği Türkiye güzeli ortaya çıktıİdil Bilgen

ÇAKAR'IN HEDEF ALDIĞI GÜZEL, ECEM UZGÖR'MÜŞ

Çakar, "Ben temsil etsem daha iyi be" dediği ismin kim olduğu merak edildi. Söz konusu ismin 2016 yılında Top Model of the World yarışmasına katılan Ecem Uzgör olduğu ortaya çıktı. İdil Bilgen'e destek veren Uzgör, "Burada bahsi geçen kişi benim, 6 yıl önce Top Model of the World'de Türkiye yi temsil ettim. Ülkeme döndüğümde linç yedim, bugün yine İdil Bilgen'e söylenen sözler aslında Ahmet Çakar tarafından bana söylenmişti. Bu tür yarışmalarda görüşünüz olumlu ya da olumsuz olabilir ancak lince dönüşmemeli." ifadelerini kullandı.

Kim olduğu merak ediliyordu! Ahmet Çakar'ın, 'Ben temsil etsem daha iyi' dediği Türkiye güzeli ortaya çıktıEcem Uzgör

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin

Ahmet Çakar Ahmet Çakar Türkiye 3-sayfa Magazin Sözler Kadın

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Yorumlar (7)

sdsfs dfsa:

Adam haklı ama

58
1
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Erdi Cakmak:

Ahmet hoca haklı

45
1
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Hakimbey:

Her ikisi de ağız güzeli

9
1
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Mehmet Al:

Adam hakli ama bir kiside cikip demedi kiza bak be gercekten hakediyor

5
0
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Emrah null:

VAR a gitse iptal olur adam haklı valla

2
0
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Serkan Ferit:

Paris olimpiyatlarındaki bayanlarda boks yapan dövüşçüye benziyor hani sporcular erkek diye itiraz etikleri

0
0
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Gokhan selçuk:

Ülkede torpil olmayan hiçbir yer kalmamış... Babişko Asuman olmuş bütün kurumlar....

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