Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı, yılbaşı özel bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Ünlü isimlerin yarışacağı özel bölümde oyuncu Doğu Demirkol da yer aldı.

JOKERLERİ ÇOK KONUŞULDU

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılar gibi ünlü isimler de jokerleriyle koltuktaki yerini aldı. Demirkol'un ise tercih ettiği jokerler sosyal medyada olay oldu. Ünlü isim Türkiye'nin önemli yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ı telefon jokeri olarak kullandı. O anlara "Bu jokerler kaybettirmez" yorumları yapıldı.

Öte yandan programda, Ceza, Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz, Ziynet Sali, Betül Demir gibi isimler de yer alacak.