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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri

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Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programında birçok ünlü isim yer alacak. Oyuncu Doğu Demirkol da sorulara doğru yanıt verebilmek için ter dökecek. Yarışmanın fragmanı yayınlanırken, Demirkol'un telefon jokerinde yer alan isimlerin de ekrana yansıması sosyal medyada çok konuşuldu. O anlara "Bu jokerler kaybettirmez" yorumları yapıldı.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı, yılbaşı özel bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Ünlü isimlerin yarışacağı özel bölümde oyuncu Doğu Demirkol da yer aldı.

JOKERLERİ ÇOK KONUŞULDU

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılar gibi ünlü isimler de jokerleriyle koltuktaki yerini aldı. Demirkol'un ise tercih ettiği jokerler sosyal medyada olay oldu. Ünlü isim Türkiye'nin önemli yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ı telefon jokeri olarak kullandı. O anlara "Bu jokerler kaybettirmez" yorumları yapıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri

Öte yandan programda, Ceza, Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz, Ziynet Sali, Betül Demir gibi isimler de yer alacak.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Kara:

şu adam sadece bana mı antipatik geliyor anlamadım ya ne komedyen ne oyunculuk ben yılalrdır bişey göremiyorum göz doktoruna mı gitsem acaba

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şu adamı da ünlü yaptınız ya birşey demiyorum, ne komedyenliği var ne oyunculuk, yıllarca bizim saçma ülkenin ekmeğini yiyor.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
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