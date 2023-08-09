Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvenen yarışmacı 3. soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde "O zamandan beri anlamına gelen ve 'o gün' şeklinde başlayan deyim nasıl devam eder?" sorusunda takılarak joker kullanan yarışmacı, doğru cevabı veremeyince 3. soruda elendi.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Esra Doğan, 3. soruda takıldı. "O gün" ile başlayan deyimi bilemeyince joker kullanan yarışmacı, başarısız oldu.

2 BİN TL KAZANDI

Üçüncü soruda yarışmacının karşısına, "O zamandan beri anlamına gelen ve 'o gün' şeklinde başlayan deyim nasıl devam eder?" sorusu çıktı. Şıklar arasında ise; 'A- O gündür', 'B- Dündür', 'C- Bugündür', 'D- Yarındır' yer aldı. Cevaptan emin olamayan yarışmacı, joker hakkını kullanarak seyirciye sordu. Seyirciler, yüzde 43 oranında 'A- O gündür' şıkkını tercih etti. Yarışmacı da 'A' seçeneğini seçti. Ancak doğru cevap 'C- Bugündür' seçeneği olunca yarışmacı 2 bin TL kazanarak elendi.