Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi

Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi Haber Videosunu İzle
Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümünde, 200 bin TL'lik soru Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in unutulmaz sözü "Everything is something happened" oldu. Yarışmacının doğru cevabı bulduğu an stüdyoda keyifli dakikalar yaşanırken, o meşhur ifade yeniden gündeme geldi.

  • Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1187. bölümünde 200 bin TL değerindeki soru Fatih Terim'in bir sözüyle ilgiliydi.
  • Soru, Fatih Terim'in teknik direktörlük döneminde kameralar tarafından kaydedilen hangi sözün ona ait olduğunu sordu.
  • Doğru cevap "Everything is something happened" şıkkı olarak belirlendi.
  • Bu söz, Fatih Terim'in yurt dışındaki teknik direktörlük döneminde bir basın toplantısında söylediği bir ifadedir.

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, 1187. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen bölümde, futbolseverleri hem güldüren hem de geçmişe götüren anlar yaşandı. 200 bin TL değerindeki soru, Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim'in yıllar önce kameralar karşısında söylediği meşhur sözü konu aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi

Yarışmacıya, "Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı dönemde, kameralar tarafından kaydedilmiş olan hangi sözü ona aittir?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında "Taktik maktik yok, bam bam bam", "Kimse harakiri yapacak kadar Japon değil", "Everything is something happened" ve "Lasciatemi cantare, sono un italiano" yer aldı.

Kısa bir düşünme süresinin ardından yarışmacı doğru cevabı verdi. Sorunun yanıtı C şıkkı: "Everything is something happened" oldu. Bu söz, Fatih Terim'in yurt dışındaki teknik direktörlük döneminde bir basın toplantısında sarf ettiği ve yıllar içinde futbol dünyasında mizahi bir ifadeye dönüşen unutulmaz bir cümle olarak hafızalarda yer etti.

STÜDYODA SAMİMİ ATMOSFER

Bölüm boyunca sunucu ile yarışmacı arasındaki doğal diyaloglar ve espriler stüdyoya sıcak bir hava kattı. Doğru cevabın açıklanmasıyla birlikte oluşan keyifli atmosfer, hem salonda hem ekran başında izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Sosyal medyada da yeniden gündem olan söz, programın ardından bir kez daha hafızalarda yerini tazeledi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
İmamoğlu'ndan 'casusluk' soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki

İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası dikkat çeken mesaj
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bu yarışmalarda neden islami sorulara yer verilmiyor da hep yabanca veya işe yaramayan sorular yayınlanıyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki olaylı seçimde kazanan AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu

Bayrampaşa'daki olaylı seçimde kazanan dördüncü turda belli oldu
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya duyurdu! Tuğgeneral Akşit'ten acı haber
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a maç sonu büyük tepki: Gelecek, hesap verecek

Maçın ardından ortalık karıştı: Gelecek, hesap verecek
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Galatasaray maçı sonrası sert tepki: İnsanlarda da omurga olmayacağını gördük

Galatasaray yenilgisi sonrası verdi veriştirdi: Omurgasız insanlar
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farka koştu

3 haftadır topa tutuluyordu! Küllerinden yeniden doğdu
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Tarihi El Clasico Real Madrid'in

1 penaltı, 3 gol iptal! İşte tarihi El Clasico'da kazanan
''Onlarla ilgili konuşmam'' demişti! Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme

''Galatasaray'la ilgili konuşmam'' demişti! Öyle böyle sallamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.