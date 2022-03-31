Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok konuştuğu magazin figürlerinin başında gelen Kim Kardashian, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

YENİ TASARIMLARINI TANITTI

Vücut şekillendirme ürünleri satan bir markanın sahibi olan Kardashian, son dönemde işine yoğunlaşmış durumda. Kardashian yeni tasarımlarını tanıttı. 41 yaşındaki realite TV yıldızı, ünlü kıvrımlarını tasarımlarını tanıtarak sergiledi. Yeni tasarımları soyunma odasında giyerken bir paylaşım yapan Kim yine takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

PANTOLONA GİRMEYE ÇALIŞTI

Kim soyunma odasında pantolona girmeye çalışırken ki anlarıyla takipçilerinden bolca yorum aldı. Takipçileri "Kim pantolonunu kalçalarının üzerine çekmek için dans ediyor, benim her günkü mücadelem" yorumlarında bulundu.

İşte Kardashian'ın o paylaşımları:

Haberler.com - Magazin