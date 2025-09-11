Haberler

Kibariye kuaför salonundan paylaştı: Saç ve kaş her şeydir

Kibariye kuaför salonundan paylaştı: Saç ve kaş her şeydir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Kibariye, kuaförde çekilen görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıpranan saçlarına bakım ve boya yaptıran şarkıcıya kuaför ekibi büyük bir özen gösterdi. Yenilenmiş haliyle dikkat çeken Kibariye, "Saç ve kaş her şeydir" diyerek kendisiyle ilgilenen ekibe teşekkür etti.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kibariye, geçtiğimiz günlerde paylaşılan kuaför videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Saçlarının yıpranması nedeniyle soluğu kuaförde alan ünlü şarkıcıyla yaklaşık 10 kişilik bir ekip ilgilendi.

Saçlarına bakım ve boya yaptıran Kibariye'nin son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Sanatçı, "Saç ve kaş her şeydir" diyerek kuaför ekibine teşekkür etti.

DAHA ÖNCE KUAFÖRDE KRİZ YAŞAMIŞTI

Kibariye, 2021 yılında Kadıköy'de bir kuaföre yaptırdığı kaynak saç ücretini ödemediği iddialarıyla da magazin basınında gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı iddiaları sert bir dille reddetmiş, sahne aldığı bir konserde yaptığı açıklamada "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Kul hakkına girmedim" sözleriyle kendini savunmuştu.

İşletme sahibi ise ücretin ödenmediğini iddia ederek konuyu yargıya taşıyacağını duyurmuştu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Mesai haftada 4 güne mi düşüyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir?

Detaylar ortaya çıktı! İşte örgüt liderliğiyle suçlanan medya patronu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.