Kibariye kuaför salonundan paylaştı: Saç ve kaş her şeydir

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kibariye, geçtiğimiz günlerde paylaşılan kuaför videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Saçlarının yıpranması nedeniyle soluğu kuaförde alan ünlü şarkıcıyla yaklaşık 10 kişilik bir ekip ilgilendi.

Saçlarına bakım ve boya yaptıran Kibariye'nin son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Sanatçı, "Saç ve kaş her şeydir" diyerek kuaför ekibine teşekkür etti.

DAHA ÖNCE KUAFÖRDE KRİZ YAŞAMIŞTI

Kibariye, 2021 yılında Kadıköy'de bir kuaföre yaptırdığı kaynak saç ücretini ödemediği iddialarıyla da magazin basınında gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı iddiaları sert bir dille reddetmiş, sahne aldığı bir konserde yaptığı açıklamada "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Kul hakkına girmedim" sözleriyle kendini savunmuştu.

İşletme sahibi ise ücretin ödenmediğini iddia ederek konuyu yargıya taşıyacağını duyurmuştu.