Kerem Bürsin ve Hadise Bodrum'da yakınlaştı

Oyuncu Kerem Bürsin hafta sonunu Bodrum'da bir derginin düzenlediği etkinlikte geçirdi. Şarkıcı Hadise de oradaydı. İkilinin yakınlıkları dikkat çekti.

Sık sık şakalaşıp gülüşen Kerem Bürsin ve Hadise arkadaşlarıyla kaldıkları otelin plajına indi. Sabaha kadar kumsalda sohbet edip şarkılar söylediler.

Ünlülerin akınına uğrayan organizasyonda Kerem Bürsin 37'nci yaşını da kutladı. Pastasının mumlarını üflerken yanında yine Hadise vardı.

İkilinin bu karesi sosyal medyada gündem oldu, aşk yaşadıkları iddia edildi.

Ünlü isimler İstanbul'a dönüşte havalimanında görüntülendi. Aşk haberleri hakkındaki sorulara cevap veren Bursin,"Hadise benim arkadaşım. Yan yana olduk diye illa sevgili olacağız diye bir şey yok arkadaşlar" dedi.

Hadise ise yöneltilen sorulara cevap vermedi.