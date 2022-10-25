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Hande Erçel ile barıştığı iddia edilen Kerem Bürsin'den kaçamak cevap: Şu an bu konuya girmeyelim

Magazin Haberleri

Dizi setinde başlayan ilişkilerini mart ayında noktalayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in geçtiğimiz günlerde bir mekanda görüntülendiği ileri sürüldü. Görüntülerde çiftin arkası dönük olurken bir etkinlikte görüntülenen Bürsin'in "Şu an o konuya hiç girmeyelim" cevabı ise barışma iddialarını güçlendirdi.

Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan 28 yaşındaki Hande Erçel ile 35 yaşındaki Kerem Bürsin çifti 2021 yılında başlayan ilişkilerini geçtiğimiz mart ayında sürpriz bir kararla sonlandırdı. İkilinin, iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Bütün bu yaşananların ardından önceki gün bomba bir iddia ortaya atıldı.

Erçel ve Bursin, pazar sabah saatlerinde İstanbul Beykoz'da bir kafede görüldüğü iddia edildi. Görüntüde arkası dönük olan ünlü isimlere benzetilen ikilinin samimi şekilde mekana gelerek kahve aldığı görüldü.

Kerem Bürsin'den Hande Erçel Açıklaması

Bu iddia sonrası ilk açıklama Kerem Bürsin'den geldi. Önceki gün bir etkinlikte görüntülenen Bürsin, "Hande Erçel ile barıştınız mı?" sorusuna, "Şu an o konuya hiç girmeyelim" cevabını verdi. Bürsin'in bu açıklaması, "İlişkilerine bir şans daha vermişler" şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bürsin, "Tabii ki Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu" açıklamasını yapmıştı.

Kerem Bürsin'den Hande Erçel Açıklaması

Kerem Bürsin'den Hande Erçel Açıklaması

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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