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Kendi şarkısını dinleyen Serdar Ortaç, hüngür hüngür ağladı

Magazin Haberleri

Geçtiğimiz günlerde nafaka ödediği eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef alan Serdar Ortaç, arabada giderken kendi şarkısını dinlerken hüngür hüngür ağladı.

Şarkıları ve konserleriyle adından söz ettiren Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından sık sık canlı yayınlar açarak takipçileriyle dertleşiyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşini hedef alan ifadeler kullanan Ortaç, son olarak hüngür hüngür ağladığı anları yayınladı. Video kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken şarkıcının o anları sevenlerini endişelendirdi.

SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Son zamanlarda sık sık açtığı canlı yayınlarda söyledikleriyle adından söz ettiren Ortaç, arabada kendi şarkısını dinlerken gözyaşlarına boğuldu. Şarkıcının o hallerini gören sevenleri ise "Psikoloji olarak bitmiş, bir yol gösteren yok mu" yorumları yapıldı.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Serdar Ortaç 3. Sayfa Magazin Haberler

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