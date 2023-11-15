Kendi Düşen Ağlamaz... YENİ SIRLAR!

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin bu hafta neler olacak:

Alize'ye hak ettiği hayatı yaşatamadığı için kendini suçlayan Serkan, büyük bir karar verir. Bu karar ona yeni bir işin kapılarını açar. Anca Serkan, bu kapının ardında kimin olduğundan henüz habersizdir.

Artık para sıkıntısını çözmüş olan Serkan, Alize için düşünmeden para harcamaya başlar. Bu durum Alize'nin hoşuna gitse de Serkan'ın harcadığı paranın miktarı Alize'yi işkillendirir.

Sonunda Alize, Serkan'ın büyük bir fedakarlık yaptığını öğrenir ve çok üzülür. Alize bu durumu düzeltmek için Serkan'dan habersiz bir çözüm yolu bulur. Ancak Serkan, bunu öğrendiğinde işler, Alize'nin tahmin ettiği gibi olmayacaktır.