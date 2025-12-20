Haberler

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Güncelleme:
Can Holding soruşturmasında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ, hakkında gündeme gelen iddialara cezaevinden gönderdiği bir mektupla yanıt verdi. Tekdağ, "Adı geçen spikeri sadece işe alım sürecinde yanında Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık varken, 15 dakika gördüm. Onun dışında ne binada ne dışında hiçbir görüşmem, doğrudan ya da dolaylı mesajlaşmam, telefon görüşmemiz yoktur, olmamıştır" dedi.

  • Kenan Tekdağ, Ela Rümeysa Cebeci ile yalnızca işe alım sürecinde 15 dakika görüştüğünü belirtti.
  • Kenan Tekdağ, Ela Rümeysa Cebeci ile başka hiçbir görüşme, mesajlaşma veya telefon görüşmesi olmadığını ifade etti.
  • Kenan Tekdağ, kendisine yönelik iddiaları reddederek bunları iftira olarak nitelendirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın medya ve magazin dünyasına yönelik uyuşturucu soruşturması yeni gözaltı ve tutuklamalarla genişliyor. Son olarak tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile Can Holding soruşturmasında tutuklanan Kenan Tekdağ'a ilişkin iddialar gündeme geldi.

"TEKDAĞ GÖRÜŞMELERE ELA RÜMEYŞA'YI DA GÖTÜRÜYORDU" İDDİASI

Tekdağ'ın yüksek bürokratlar ve üst düzey yargı mensuplarıyla yaptığı görüşmelere Ela Rümeysa Cebeci'yi de götürüp yaşandığı öne sürülen cinsel ilişki üzerinden çıkar sağladığı öne sürülmüştü. Şamil Tayyar, bir medya grubu yöneticisinin yargı mensuplarının yanına bir kadın spikerle gittiğini isim vermeden sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tayyar'ın sözünü ettiği medya grubu yöneticisinin Kenan Tekdağ olduğu iddia edilmişti.

TEKDAĞ İDDİALARI REDDETTİ

Tekdağ, Terkoğlu'na bir mektup göndererek suçlamaları reddetti. Tekdağ'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Bir gizli tanığın şerefsiz, alçakça iftiralarıyla namusuma yönelik bir komplo tezgahlandığını öğrenmiş bulunuyorum.

Adı geçen spikeri sadece işe alım sürecinde yanında Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık varken, 15 dakika gördüm. Onun dışında ne binada ne dışında hiçbir görüşmem, doğrudan ya da dolaylı mesajlaşmam, telefon görüşmemiz yoktur, olmamıştır.

Bu ahlaksız iftiraya karşı bir açıklama yapma durumunda kalmış olmak dahi utanç vericidir. İnsanların şerefiyle, namusuyla bu şekilde uğraşmaktan utanmayan vicdansızlara karşı Allah'ın adaletine ve adil insanların adil şehadetine sığınıyorum."

500

