Kenan Işık'la yaşadığı durum aynı! Komada olan Schumacher'den 9 yıl sonra haber var

Türkiye'de kayıp düşmesinin ardından başını vuran ve komaya giren Kenan Işık'tan 1 yıl önce kayak yaptığı sırada kafasını vuran ve komaya giren ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'den 9 yıl sonra haber geldi. Yakın arkadaşları tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Schumacher gözle teması kurabiliyor ancak konuşamıyor.

Ünlü sunucu Kenan Işık'ın 2014 yılında saunada düşüp başını çarpmasından tam 1 yıl önce 2013 yılında aynı olay ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in de başına geldi. Kayak yaptığı sırada kafasını çarpan Schumacher, tam 9 yıldan bu yana komada. Hastaneden çıkmasının ardından evine götürülen ve tedavisi evinde devam eden Schumacher'den tam 9 yıl sonra haber geldi.

GÖZ TEMASI KURABİLİYOR ANCAK DURUMU AYNI

Ünlü yarışçının göz teması kurabildiği ancak konuşamadı ve hareket edemediği öne sürüldü. Arkadaşları tarafından Schumacher hakkında yapılan son bilgilendirme bu yönde.

MENAJERİ AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ

Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, La Gazetta dello Sport'a yaptığı açıklamada Schumacher'in ailesinin tüm bilgileri sakladığını ve kendilerine