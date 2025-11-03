Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

Afra Saraçoğlu ile arasındaki yaş farkı sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü oyuncunun, gelen yorumlardan etkilendiği ve cilt yenileme işlemleri yaptırdığı iddia edildi.

Partneri Afra Saraçoğlu'yla arasındaki yaş farkı sık sık gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu, bu kez estetik haberleriyle konuşuluyor. Sosyal medyada "Yanında sevgilisi değil, abisi gibi duruyor" ve "Kenan Abi hâlâ karizmatik ama Afra'nın enerjisine yetişmek zor" şeklinde yapılan yorumların ardından ünlü oyuncunun görünümünü yenilemeye karar verdiği iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, 51 yaşındaki İmirzalıoğlu, bıçak altına değil ancak "iğne altına" yatmayı tercih etti. Ünlü oyuncunun, cilt yenileme ve gençlik protokolü uygulamalarıyla yüzünü tazelediği ileri sürülüyor. Botoksla mimik çizgilerini yumuşattığı, dolgu işlemleriyle göz altlarını canlandırdığı, hatta şakak bölgesine de şekil verildiği konuşuluyor.