Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı
Afra Saraçoğlu'yla "Aile Bir İmtihandır (A.B.İ)" dizisinde başrolü paylaşan Kenan İmirzalıoğlu, sosyal medyada aralarındaki yaş farkı üzerine yapılan yorumların ardından gençlik protokolü yaptırdığı iddiasıyla gündemde. Ünlü oyuncunun, botoks, dolgu ve cilt yenileme işlemleriyle yüzünü tazelediği, özellikle göz altı ve şakak bölgesinde daha dinamik bir görünüm elde ettiği öne sürülüyor.

  • Kenan İmirzalıoğlu'nun cilt yenileme ve gençlik protokolü uygulamaları yaptırdığı iddia ediliyor.
  • İmirzalıoğlu'nun botoksla mimik çizgilerini yumuşattığı, dolgu işlemleriyle göz altlarını canlandırdığı ve şakak bölgesine şekil verildiği ileri sürülüyor.
  • İşlemlerin bıçak altına değil, iğne altına yatmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Afra Saraçoğlu ile arasındaki yaş farkı sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü oyuncunun, gelen yorumlardan etkilendiği ve cilt yenileme işlemleri yaptırdığı iddia edildi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

Partneri Afra Saraçoğlu'yla arasındaki yaş farkı sık sık gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu, bu kez estetik haberleriyle konuşuluyor. Sosyal medyada "Yanında sevgilisi değil, abisi gibi duruyor" ve "Kenan Abi hâlâ karizmatik ama Afra'nın enerjisine yetişmek zor" şeklinde yapılan yorumların ardından ünlü oyuncunun görünümünü yenilemeye karar verdiği iddia edildi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

Hürriyet'in haberine göre, 51 yaşındaki İmirzalıoğlu, bıçak altına değil ancak "iğne altına" yatmayı tercih etti. Ünlü oyuncunun, cilt yenileme ve gençlik protokolü uygulamalarıyla yüzünü tazelediği ileri sürülüyor. Botoksla mimik çizgilerini yumuşattığı, dolgu işlemleriyle göz altlarını canlandırdığı, hatta şakak bölgesine de şekil verildiği konuşuluyor.

yaşlandıkça şaft kayıyor normal

normal abi adam 50 yaşına geldi

Muslumam fakir kendisinden 15 20 yas kucuk biriyle nisanlansa evlense bir cok kisi tarafindan. kotu laflar edilir linclenir kotu yorum yapilir. Ama zengin musluman unluler kendisinden 15 20 yas kucuk biriyle ister rol icabi ister gercek hayatta olsun. Bir cok kisi tarafindan Ay cok guzel yakisiyorlar guzel ask yasiyorlar guzel iltifatlar aliyorlar? Ve biz Insanlarin kazanclarina gore davraniyorsak iki yuzluyuzdur!

