Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli

Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Kenan Işık'ın sunumuyla popüler hale gelen Kim milyoner olmak İster'de yeni sezonda sunucu değişikliği yaşanacak.

İMİRZALIOĞLU'NUN YERİNE OKTAY KAYNARCA

5 Ekim 2019'dan bu yana sunucu koltuğunda oturan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonda oyunculuğa yönelmek istediğini belirterek yarışmaya veda etti. Yeni sezonda İmirzalıoğlu'nun yerine sunuculuğu Oktay Kaynarca üstlenecek.

"TÜRK HALKININ GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞ BİR İSİM"

Gazeteci Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili yazdığı yazısında "Kenan İmirzalıoğlu, efendiliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Programda da çok beğeniliyordu. Ama belli ki artık yeniden dizi setlerine dönmek istiyor. Keza Oktay Kaynarca da çok seviliyor" ifadelerini kullandı.

SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu, bir dijital platformda yayınlanacak 'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisiyle görüşme yapıyordu. Oyuncunun başrol olacağı haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ancak iddiaya göre, ünlü isim son anda vazgeçince yerine İbrahim Çelikkol geldi. Çelikkol'un 'Kemal' rolünü üstleneceği dizi ekim ayında sete çıkacak. Dizinin başrol kadın oyuncusu ise uluslararası projelerde rol alan Emine Meyrem olacak.