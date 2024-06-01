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Kenan Doğulu'nun 50. yaş doğum günü partisine polis baskını

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Beren Saat - Kenan Doğulu çiftinin evinde düzenlenen partiye birçok ünlü isim katıldı. Renkli dekorasyonun dikkat çektiği partide, Kenan Doğulu gitar şeklinde beyaz bir pasta keserken, eşi Beren Saat ile dans etti. Gecede, Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Beren Saat de bir araya geldi. Kenan Doğulu, doğum günü partisinin yaratabileceği yüksek ses nedeniyle komşularına önceden bir mektup gönderdi. Magazin Online'ın haberine göre, Kenan Doğulu'nun parti öncesi gönderdiği özür mektubuna rağmen komşular gece yarısı gelen yüksek sesten rahatsız oldu. Mektubunda, 'Her sene 31 Mayıs'ta verdiğimiz geçici rahatsızlık için önceden özür diliyorum. Bu cuma evde, bahçede, eş, dost ve ailemle 50. doğum günümü kutlayacağız. Normalden daha kalabalık olacağımız için konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Bir gecelik sabır ve anlayışınızı rica ediyorum,' ifadelerine yer verdi. Site sakinlerinin şikayeti üzerine polis çağrıldı ve Acarkent'teki partiye müdahale edildi. Öte yandan Kenan Doğulu'nun partisine katılan isimler arasında Yılmaz Erdoğan da vardı. Doğulu, Doğulu, Yılmaz Erdoğan'a 'Yılmaz hocam çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin' diye sordu.

Beren Saat - Kenan Doğulu çiftinin evinde düzenlenen partiye birçok ünlü isim katıldı. Renkli dekorasyonun dikkat çektiği partide, Kenan Doğulu gitar şeklinde beyaz bir pasta keserken, eşi Beren Saat ile dans etti.

Kenan Doğulu'nun 50. yaş doğum günü partisine polis baskını - Resim: 2

Gecede, Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Beren Saat de bir araya geldi.

Kenan Doğulu'nun 50. yaş doğum günü partisine polis baskını - Resim: 3

Kenan Doğulu, doğum günü partisinin yaratabileceği yüksek ses nedeniyle komşularına önceden bir mektup gönderdi.

Kenan Doğulu'nun 50. yaş doğum günü partisine polis baskını - Resim: 4

Magazin Online'ın haberine göre, Kenan Doğulu'nun parti öncesi gönderdiği özür mektubuna rağmen komşular gece yarısı gelen yüksek sesten rahatsız oldu.

Kenan Doğulu'nun 50. yaş doğum günü partisine polis baskını - Resim: 5

Mektubunda, "Her sene 31 Mayıs'ta verdiğimiz geçici rahatsızlık için önceden özür diliyorum. Bu cuma evde, bahçede, eş, dost ve ailemle 50. doğum günümü kutlayacağız. Normalden daha kalabalık olacağımız için konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Bir gecelik sabır ve anlayışınızı rica ediyorum," ifadelerine yer verdi.

Kenan Doğulu'nun 50. yaş doğum günü partisine polis baskını - Resim: 6

Site sakinlerinin şikayeti üzerine polis çağrıldı ve Acarkent'teki partiye müdahale edildi.

Kenan Doğulu'nun 50. yaş doğum günü partisine polis baskını - Resim: 7

Öte yandan Kenan Doğulu'nun partisine katılan isimler arasında Yılmaz Erdoğan da vardı. Doğulu, Doğulu, Yılmaz Erdoğan'a "Yılmaz hocam çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin" diye sordu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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