Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e sahnede aşk dolu kutlama

Oyunculuktan müzik dünyasına adım atan Beren Saat, "CapitaliZoo" adlı İngilizce single'ını dijital platformlarda yayımladı. Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'i sahnede ağırlayarak heyecanına ortak oldu.

  • Beren Saat, 'Beren' ismiyle müzik kariyerine başlayarak ilk şarkısı 'CapitaliZoo'yu yayınladı.
  • Beren Saat'in ilk şarkısı 'CapitaliZoo'nun sözleri kendisine ait, prodüktörlüğü ve aranjesi eşi Kenan Doğulu tarafından yapıldı.
  • Beren Saat'in şarkısı 'CapitaliZoo'nun miksleri Grammy ödüllü Brendan Morawski tarafından yapıldı.

Birçok dizi ve filmde rol alan Beren Saat, müzik dünyasına adım attı. İngilizce albüm hazırlığı süren Saat'e en büyük destek eşi Kenan Doğulu'dan geldi. Saat'i seyircilerin alkışları eşliğinde sahneye davet eden Doğulu, "Onun şarkısı çıktı, çok heyecanlı… Ben de çok mutluyum" sözleriyle kutlama yaptı.

Çiftin dudaktan öpüşerek birbirine sarıldığı o anlar geceye damga vurdu.

Üç yıldır oyunculuktan uzak olan Beren Saat, müzik kariyerine 'Beren' ismiyle adım atarak ilk şarkısı 'CapitaliZoo'yu yayınladı. Şarkı, yıllardır eşi Kenan Doğulu ile üzerinde çalıştığı müzik projesinin ilk çalışması oldu.

İngilizce şarkının sözleri Beren Saat'e ait. Eserin prodüktörlüğüyle aranjesini eşi Kenan Doğulu üstlendi. Miksler ise Grammy ödüllü Brendan Morawski tarafından yapıldı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
