Kemal Sunal'la anısını anlatan Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay'ı çileden çıkarttı: Söylediği her şey yalan

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Cüneyt Arkın, Benim Kahramanım Türk Halkıdır isimli kitabında Kemal Sunal ile bir anısını anlatırken oyuncunun sevmediğini arabeskçiden bahsetti. Söz konusu sanatçının Orhan Gencebay olduğu iddiası ise ortalığı karıştırdı.

KEMAL SUNAL'IN SEVMEDİĞİ ARABEKSÇİYİ ANLATTI

Kitabında Kemal Sunal'la anısından bahseden Cüneyt Arkın, "Bir gün Hilton'un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, 'Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir' dedi" yazdı.

GENCEBAY: CÜNEYT ARKIN'IN SÖYLEDİĞİ HER ŞEY YALAN

Cüneyt Arkın'ın kitabında bahsettiği arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddia edildi. İddianın ardından TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Gencebay, Arkın'a öfke kustu. Yaşananlara anlam veremediğini belirten Gencebay, şunları söyledi: "Tatsız bir konu. Cüneyt Arkın'ın söylediği her şey yalan ve uydurma iddialardır. Ben ne yaptıysam yüce milletime ait yerli ve milli değerlerimizi yüceltmek için yaptım. Filmlerini çok severek izlediğim rahmetli Kemal Sunal ile hiçbir zaman yan yana gelemedim. Cüneyt Arkın neden bu konuda yalan söylüyor onu anlayamadım. Arabesk tanımı son derece yanlış. Müzikle hiçbir ilgisi olmayan Cüneyt Arkın ise bu konuyu zaten hiç bilmez. Cüneyt Arkın bana neden böyle davranıyor? Yoksa düşman mı? Nedir bu zavallılık, bilinçsizlik? Cüneyt Arkın'a hayret ediyorum. Ben ona ne yaptım ki bana böyle iğrenç davranıyor? Hayatımda hiç kimseye ne kötü düşündüm ne de kötü söz söyledim. Şerefimle, onurumla, bilgimle görevimi yaptım."

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ise, "Cüneyt Arkın yanlış hatırlıyor. Kemal kimse için böyle konuşmaz" ifadelerini kullandı.