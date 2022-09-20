Kemal Doğulu ile yaza vedaAYDIN Kuşadası camiasının önde gelen isimleri, iş insanları ve çözüm ortakları; FUYAPI tarafından düzenlenen ve Kemal Doğulu'nun sahne aldığı partiyle yaza veda etti.

Kemal Doğulu ile yaza veda

AYDIN Kuşadası camiasının önde gelen isimleri, iş insanları ve çözüm ortakları; FUYAPI tarafından düzenlenen ve Kemal Doğulu'nun sahne aldığı partiyle yaza veda etti.

Villa ve daire projelerine imza atan ve her yıl düzenlediği geleneksel partilerle adından söz ettiren FUYAPI, bu yıl da yaza veda partisi düzenledi. Kemal Doğulu'nun sahne aldığı partiye Kuşadası camiasının önde gelen isimleri, iş insanları ve tüm çözüm ortakları katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal yaptığı açıklamada; "Emeklerimizin karşılığını her geçen gün almaya devam ediyoruz. Daha da gelişerek, büyüyerek, güçlenerek projelerimize yenilerini ekliyoruz" dedi. FUYAPI imzalı projelerin inşasından önce yapılan fizibilite çalışmaları, doğru coğrafya seçimi ve mimari stilin satışlara olumlu yansıdığını belirten FUYAPI Satış Müdürü Gönül İnamoğlu ise; "Harika bir ekip çalışmasıyla, ev sahiplerimizi hayallerine ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim amacımız sadece inşa etmek değil, insanlara güzel bir yaşam alanı sunmak. Bu gecenin amacı bu yaşam alanına hep birlikte ortak olabilmektir" diyerek yeni projelerini yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.

FUYAPI Pazarlama Müdürü Hulusi Oflas da, markanın ulusal çapta daha fazla bilinen ve lüks konut projelerinde tercih edilen bir Türkiye markası olması için çalıştıklarını, bunun için yeterli vizyon ve tecrübeye sahip olduklarını dile getirdi. Yıl sonuna doğru lansmanını yapacakları projelere değinen Oflas, sözlerini tüm katılımcılara teşekkür ederek tamamladı.